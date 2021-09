Usc. Ringraziamenti a San Marino Comics 2021

I numeri ufficiali dell’ottava edizione di San Marino Comics Festival che si è svolto il 27, 28 e 29 agosto sono stati di tutto riguardo rendendo il centro storico della Repubblica di San Marino un contesto del tutto entusiasmante di personaggi, colori, musica, eventi e attrazioni per ogni età…in ogni angolo si scopriva qualcosa di interessante incuriosendo ogni visitatore della Repubblica. Per Unione Sammarinese Commercio e Turismo questo successo non è una sorpresa in quanto, già da alcuni anni, sostiene l’evento e gli organizzatori con grande entusiasmo. Ringraziamo tutti i ragazzi dello staff a partire dal Presidente dell’Associazione San Marino Comics, Paolo Gualdi e tutto il suo Consiglio Direttivo per il lavoro svolto, per la crescita che ogni anno l’evento dimostra frutto di una valida programmazione che sta migliorando e crescendo anno dopo anno ed è per questo ci complimentiamo per l’ottima riuscita anche di questa edizione 2021. Certi che la nona edizione prevista per il 26, 27 e 28 agosto 2022 sarà l’ennesimo successo, non ci rimane che ringraziare e augurare un buon lavoro all’Associazione San Marino Comics.

Unione Sammarinese Commercio e Turismo