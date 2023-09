USC: Ringraziamenti all'illustrissimo Segretario Federico Pedini Amati

Unione Sammarinese Commercio e Turismo intende ringraziare sentitamente l'illustrissimo Segretario di Stato per il Turismo per la cortese, puntuale e precisa risposta al nostro comunicato stampa del 21 settembre u.s. anche se non era minimamente rivolto all’analisi dei dati ufficiali riguardanti il turismo, ma bensì una sintesi di quanto pervenuto in associazione.

In primis vorremmo ringraziare per la grande considerazione espressa nei confronti della nostra associazione, riconosciuta giuridicamente, per la grande considerazione nei confronti di tutti gli operatori del centro storico “ci chiediamo cosa potrebbero acquistare nei nostri negozi le cui proposte sono sempre più livellate al ribasso” denigrando in questo modo le tante attività che hanno investito in riqualificazione commercializzando merci anche di fascia alta o medio alta. Del resto, esiste un luogo turistico dove si commercializzano esclusivamente brand esclusivi? Di solito, ci sono vie o poli dedicati nei vari luoghi o nelle varie destinazioni.

Giusto per parlare di “illazioni”, nel nostro comunicato definito “vergognoso, fantasioso, inventato e fatto dai soliti” l'associazione ha semplicemente sintetizzato e dato voce agli operatori, associati e non associati, di tutto il centro storico e non “ai tre associati” o ad “un gruppo di potere costituito da pochi”.

In merito al transato Smac aumentato “in generale su tutti i settori dell’11,41%”, ringraziamo l'Illustrissimo Segretario per averci fornito il dato ufficiale ma vorremmo far presente che mediamente, e solo nel 2023, le materie prime, gli acquisti, i costi di approvvigionamento etc., hanno subito un aumento percentuale a due cifre che in parte si sono riversati sui prezzi di vendita. Anche Lei avrà notato che qualsiasi acquisto come un caffè, una bottiglia d’acqua, una cena, sono aumentate notevolmente per tutte le famiglie. A proposito di Smac, aspettiamo con piacere la convocazione della Commissione di Verifica dato che anche la Segreteria di Stato per il Turismo con un suo rappresentante ne fa parte, così come la nostra associazione.

Come sempre, siamo disponibili ad un confronto, insieme alle Istituzioni preposte, ad un’analisi a tutto tondo di ciò che possiamo attuare per intraprendere il doveroso cambio di passo che ogni parte in causa dovrebbe perseguire in merito al turismo, al commercio, all’accoglienza, alla fiscalità, alle indicazioni stradali, ai servizi etc.

In merito agli eventi: non è di nostra competenza stabilire dove svolgerli. Certo è che la nostra associazione continuerà a pubblicizzare tutti gli eventi svolti in tutti i castelli della Repubblica di San Marino mediante i propri mezzi di informazione, come fatto nell’ultimo anno.

Illustrissimo Segretario, il “gioco di squadra”, per non ledere l’immagine del Paese, dovrebbe partire dal rispetto e dall’ascolto da parte delle Istituzioni, di tutte le parti sociali e di tutti gli operatori che compongono il sistema economico.



