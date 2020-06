USC: smentita articolo RTV

USC: smentita articolo RTV.

Smentiamo quanto dichiarato da RTV nell’articolo pubblicato il 12 giungo u.s. in merito a “saldi anticipati e promozioni più libere”.

Quanto da noi formalmente esplicitato è ben diverso dal “prendere una posizione”. Le documentazioni da noi inviate alle Istituzioni non esprimono la posizione dell’Unione Sammarinese Commercio e Turismo né tanto meno si basano su “dichiarazioni informali” come citato da RTV, bensì sono la risultanza di osservazioni formalmente ricevute dai diretti interessati.

Riteniamo che le “diatribe” improntate sul singolo problema risultino discussioni sterili volte a non individuare le vere problematiche di questo Paese e invitiamo a focalizzare l’attenzione sui provvedimenti emessi o che verranno emessi perché potrebbero impattare, come già avvenuto, su tutta l’economia.

Se pensiamo che stabilire delle date, o un periodo, migliorerà la situazione dell’economia, o delle casse dello Stato, allora non osiamo immaginare con quale modalità si affronteranno questioni ben più serie di queste nell’immediato futuro.

Chiediamo: perché in questo momento non viene applicato lo stesso trattamento concesso al “polo del lusso” alle migliaia di aziende esistenti?

Non siamo mai stati contro le liberalizzazioni ma abbiamo sempre chiesto regole certe e lo stesso trattamento per tutti.



Comunicato stampa

USC

