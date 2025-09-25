USC: Un'altra occasione persa per fare sistema

L’Unione Sammarinese Commercio e Turismo esprime forte rammarico per le dichiarazioni e l’atteggiamento assunti in occasione dello sciopero generale di martedì scorso.

Si è scelto di attaccare indistintamente imprese e lavoratori del commercio, riproponendo il consueto ritornello secondo cui “a San Marino tutto costa di più”, una narrazione che non solo non risponde al vero, ma rischia di dividere ulteriormente la nostra comunità rischiando di creare presupposti per uno scontro sociale.

Il settore commercio rappresenta migliaia di imprese e migliaia di lavoratori, una risorsa preziosa per l’economia del Paese. Tassare ulteriormente le aziende significa mettere a rischio posti di lavoro e sviluppo invece di rafforzare le entrate dello Stato nel lungo periodo. Entrate, messe a rischio anche da una parte di economia fittizia che va combattuta e che ci vede concordi con le posizioni espresse a più riprese dalle varie forze sociali.

Il governo sembra voler procedere verso un aumento della pressione fiscale ignorando l’impatto che avrà su imprese, dipendenti e pensionati invece di collaborare per individuare soluzioni condivise e di buon senso. Il sindacato, incomprensibilmente, ha preferito scegliere la strada dello scontro, attaccando anche il comparto commerciale e perdendo un’occasione importante per dimostrare unità fra le parti come inizialmente si era auspicato.

Fare sistema, tra istituzioni, imprese, sindacati e cittadini, sarebbe stato un segnale concreto di responsabilità e lungimiranza capace di dare al Paese una visione di sviluppo per i prossimi 5–10 anni.

Siamo pronti a presentare proposte e a lavorare insieme, ma non possiamo accettare una logica in cui gli uni si contrappongono agli altri: così perdiamo tutti!

L’Unione Sammarinese Commercio e Turismo ribadisce quindi la propria disponibilità al dialogo e al confronto costruttivo, nella convinzione che solo una strategia comune possa continuare a garantire i servizi di cui tutta la comunità sta beneficiando, la crescita, l’occupazione e la stabilità per l’intero sistema economico della Repubblica di San Marino.



Comunicato stampa

