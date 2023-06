Uscire dal debito: analisi delle cause, proposte alternative per non diventare schiavi dei mercati finanziari

Facendo seguito alla serata pubblica sul debito estero della Repubblica di San Marino del 23 maggio u.s., DEMOS intende proseguire nel suo percorso di informazione e sensibilizzazione della popolazione sammarinese rispetto ai rischi che si corrono nell’indebitarsi con i mercati finanziari internazionali. LUNEDI 12 GIUGNO ALLE ORE 20,45 presso la Sala Montelupo proveremo ad analizzare questi rischi e, nello stesso tempo, a valutare possibili soluzioni ed alternative al debito assieme a NINO GALLONI, economista di fama internazionale, e DAVIDE ROSSI, scrittore già vicepresidente della provincia di Pesaro e Urbino. Indebitarsi con i mercati internazionali per una cifra superiore ad un quarto del proprio PIL, con un tasso di interesse del 6,5% significa cedere la propria sovranità alla speculazione finanziaria internazionale. La storia di San Marino racconta di un’economia reale, fatta di gente che ha sempre lavorato e creato ricchezza. Oggi si sta perdendo di vista questo valore proprio dei nostri predecessori a vantaggio di miraggi economici più accattivanti ma anche più pericolosi. Durante la serata, con l’aiuto degli autorevoli relatori, proveremo ad analizzare nuove prospettive economiche per il nostro stato sull’esempio di pesi simili ma più virtuosi di noi. Pe informazioni: info@demos.sm

Cs - Demos

