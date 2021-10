USGI: Annual meeting EFJ

USGI: Annual meeting EFJ.

Una delegazione dell’Unione sammarinese giornalisti, Usgi, composta dal presidente Alberto Chezzi e dal membro del direttivo Pietro Masiello, ha partecipato lo scorso fine settimana all’assemblea annuale della EFJ, l’European Federation of journalist.

L’EFJ, di cui l’Usgi e membro, è l’organizzazione europea, appartenente all’IFJ (International federation of Journalist) cui aderiscono associazioni e sindacati dei giornalisti di tutto il continente europeo e che ha come finalità quella di proteggere e rafforzare i diritti e le libertà dei giornalisti. L'EFJ. così come L’Ifj, si dedica alla promozione della liberta informazione indipendente, della giustizia sociale, la protezione dei diritti del lavoro, la democrazia, l'avanzamento dei diritti umani e la lotta alla corruzione.

L’annual meeting dell’Efj si è svolto a Zagabria e, quest’anno aveva come tema “Better protecting journalist”, ovvero come migliorare la tutela dei giornalisti. L’assise ha discusso su come migliorare la condizione dei giornalisti dal punto di vista della sicurezza, anche fisica, la difesa dalla censura dagli attacchi alla libera stampa dai quali in nessun paese i giornalisti e i media sono immuni.

I rappresentanti dell’Usgi hanno portato il loro contributo di relazioni, idee e proposte all’assise, allacciando rapporti con i rappresentati nelle associazioni dei vari stati membri dell’EFJ. Una occasione di confronto e di riflessione sul ruolo dei media a tutela della libertà di espressione e della democrazia.



Comunicato stampa

Il Direttivo Usgi



