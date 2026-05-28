USGi, approvato il bilancio 2025 e nominato il nuovo Consiglio Direttivo

Per l’Unione Sammarinese chiuso un anno di consolidamento e nuove sfide

Martedì 26 maggio nella sede sociale di USGi a Borgo Maggiore, si è svolta l’assemblea degli associati per l’approvazione del bilancio 2025 e per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo. Subito dopo si è svolta la prima riunione del nuovo Direttivo. “L’attività del 2025 – ha ricordato il Presidente Matteo Sèlleri - ha messo in evidenza il notevole impegno nel rafforzare le relazioni con i giornalisti e gli operatori dell’informazione di altri Stati grazie anche alla sensibilità mostrata dalla Segreteria di Stato agli Esteri. Per il tramite dell’Unione diversi associati hanno ottenuto la tessera internazionale dell’IFJ [la federazione internazionale dei giornalisti], poi è stato siglato il protocollo d’intesa con il Gruppo Emilia Romagna Giornalisti Sportivi e l’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva, in occasione dei vent’anni dalla sua nascita è stata ricevuta in Udienza Pubblica dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti. In più – ha concluso il Presidente - è stato scritto e dato alle stampe il libro celebrativo dei vent’anni di USGI.” Il bilancio, dopo i vari adempimenti e accantonamenti di legge, è stato approvato all’unanimità. L’Assemblea ha nominato, sempre all’unanimità, i componenti del nuovo Consiglio direttivo, che riunitosi successivamente ha deliberato le cariche al suo interno: Presidente Matteo Sèlleri, Vice Presidente Piero Arcide, Segretario Antonio Fabbri, Tesoriere Giacomo Barducci, i Consiglieri eletti sono Franco Cavalli, Pier Luigi Cignoli e Alberto Bortolotti.

C.s. Consiglio Direttivo USGi









