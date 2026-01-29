USGi, attivazione dello sportello "antimolestie nelle redazioni e negli uffici stampa” A San Marino un ulteriore passo in avanti contro molestie e intimidazioni nel mondo del giornalismo.

Grazie all’iniziativa di USGi – Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporters – da lunedì due febbraio prossimo sarà operativo anche nel territorio sammarinese lo sportello “antimolestie nelle redazioni e negli uffici stampa”. USGi, da sempre attenta alla tutela degli operatori dell’informazione, ha inteso essere un primo approdo per chi si dovesse trovare nella spiacevolissima condizione di subire discriminazioni, intimidazioni e molestie di ogni tipo sul lavoro. Le giornaliste e i giornalisti potranno rivolgersi all’email riservata usgi.nomolestie@gmail.com , visibile dalla responsabile del progetto, per attivare un contatto personale e trovare attenzione nel rispetto del completo riserbo. A chi scriverà, se richiesto, saranno inoltre fornite le istruzioni necessarie per lo sviluppo della segnalazione. USGi auspica che il servizio dello sportello, armonico con le norme in materia, contribuisca a dare maggiore e migliore tranquillità alle colleghe e ai colleghi favorendo il dialogo in prima battuta con chi svolge o ha svolto la medesima professione. “L’iniziativa – sottolinea il presidente Matteo Sèlleri - è già stata notificata all’Authority per le Pari Opportunità di San Marino e si inserisce nel solco dei protocolli d’intesa internazionali sottoscritti da USGi”.

c.s. USGi

