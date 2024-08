Usgi: cordoglio al presidente Chiesa

Usgi: cordoglio al presidente Chiesa.

L’Unione sammarinese giornalisti e fotoreporters si unisce al cordoglio del Presidente della Consulta per l’informazione, Roberto Chiesa, per la scomparsa del caro papà Riccardo. L’USGi, in questo momento triste, esprime la propria sincera vicinanza e le più sentite condoglianze al presidente e amico Roberto Chiesa.

cs Il Direttivo USGi

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: