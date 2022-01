Usgi: il cordoglio per la scomparsa di Myriam Simoncini

L’Unione sammarinese giornalisti e fotoreporters (USGi), esprime il proprio cordoglio nell’apprendere della scomparsa di Myriam Simoncini e la ricorda con affetto e gratitudine. Presidente dell’Associazione per due mandati dal 2006 al 2009 e poi riconfermata fino al 2012, ha sempre contribuito con impegno e dedizione a portare avanti la tutela della libertà di stampa e del diritto all’informazione. Sotto la sua presidenza l’associazione promosse il primo corso di formazione propedeutico al giornalismo e alla comunicazione pub blica che venne organizzato in collaborazione con il Cfp nel 2007. Si è spesa sempre con tenacia nel dibattito pubblico, che veniva avanti in quel periodo, sulle leggi sulla stampa e l’editoria, senza mai perdere di vista l’importanza, la responsabilità e la dignità della professione e del ruolo del giornalista.

CS Il Direttivo Usgi