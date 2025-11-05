USGi, l’Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporters, compie vent’ anni. La ricorrenza sarà celebrata in un evento pubblico

Vent’anni di impegno, passione e professionalità. L’Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporters (USGi) celebra il suo ventesimo anniversario con una serata speciale aperta a tutta la cittadinanza, all’insegna della memoria, dello spettacolo e della condivisione.

Per ricordare il ventennale dalla sua costituzione USGi organizza un evento pubblico e gratuito che si terrà il 15 novembre 2025 alle ore 21.00 all’Auditorium “Little Tony” di Serravalle [RSM].

USGi si è costituita nel 2005 prendendo il testimone lanciato da UGIS, l’Associazione giornalistica nata, voluta, sviluppata dal compianto Prof. Giuseppe Rossi, ed è stata per molti anni l’unico presidio per la libera e corretta informazione a San Marino.

La serata, presentata da Alberto Bortolotti, giornalista iscritto a USGi nonché Direttore delle Relazioni esterne della Virtus Pallacanestro di Bologna, sarà un’occasione per vedere mixate cultura e spettacolo, poiché prima verrà presentato il libro scritto da Antonio Fabbri e Matteo Sèlleri “Vent’anni di libera e corretta informazione” e a seguire sarà in scena un tratto in stand up comedy dello spettacolo scritto e interpretato dall’attrice comica “Stefissima”, per poi proseguire con l’esibizione di alcuni brani musicali da parte della violinista Akiko Yatani Bandini Callegari e terminare con i giochi di prestigio della Magica Gilly.

L’evento è organizzato da USGi con la collaborazione della Giunta di Castello di Serravalle, e gode del Patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo con delega all’Informazione, dell’Autorità garante per l’Informazione di RSM, della Consulta per l’Informazione, dell’Associazione Stampa Sportiva San Marino, del Gruppo Emilia Romagna Giornalisti Sportivi e dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte.



c.s. USGi

