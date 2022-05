Usgi su Giornata mondiale Libertà di stampa

In occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, l’USGi, l’Unione Sam marinese giornalisti e fotoreporters, si associa al richiamo dei Capitani Reggenti relativamente al ruolo che “un’informazione libera e attendibile ha nella formazio ne di un’opinione pubblica consapevole”. L’USGi inoltre richiama e si associa all’appello della Federazione Europea dei Gior nalisti di cui è membro, sottolineando “la necessità di azioni concrete da parte dei governi europei per difendere e proteggere la libertà dei media. Ottantaquattro giornalisti sono attualmente in carcere in Europa solo per aver svolto il loro lavo ro. Quarantaquattro giornalisti sono stati uccisi in Europa dal 2015. L’EFJ invita gli stati ad adempiere ai propri impegni e obblighi per proteggere i giornalisti e l’indi pendenza e il pluralismo dei media”. Indipendenza e pluralismo dei media messi in discussione anche nella nostra realtà laddove i giornalisti e i giornali vengono denunciati attraverso le cosiddette quere le temerarie. L’auspicio ed il richiamo da noi condiviso è quello del Presidente della Consulta per l’Informazione, Roberto Chiesa, “a non abbassare la guardia perché, se a due ore di volo da casa c’è la guerra con la sua propaganda e le sue fake news, con i colleghi che rischiano la vita per raccontare i fatti, noi abbiamo il dovere di di fendere la libertà di stampa, un valore altissimo che non può essere sottoposto a Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporters Via Ca’ dei Lunghi, 132 - 47893 Borgo Maggiore Rep. San Marino - giornalisti.usgi@gmail.com censure o limitazioni e che anzi riflette il grado di solidità della democrazia di ogni Paese’”.

