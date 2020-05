USGI sulla Giornata della Libertà di stampa

In occasione della Giornata della libertà di stampa che si celebra il 3 maggio, l’Unione sammarinese giornalisti e fotoreporters (Usgi) desidera rimarcare quanto l’informazione, soprattutto in periodi come l’attuale, caratterizzato dalla crisi sanitaria ed economica, sia strumento di consapevolezza per la società civile e diritto fondamentale e imprescindibile per qualsiasi comunità. A questo proposito l’Usgi vuole rimarcare la propria vicinanza e il proprio ringraziamento a tutti i giornalisti che nella pandemia si sono adoperati per garantire una informazione il più possibile puntuale e qualificata, anche a rischio della propria salute. Allo stesso tempo l’Usgi sottolinea come l’emergenza da Coronavirus non debba essere pretesto per prevaricazioni e limitazioni del diritto-dovere di cronaca e di critica, imprescindibile e insopprimibile per garantire la libertà di coscienza e determinazione di ogni cittadino.

Comunicato stampa

Il Direttivo Usgi