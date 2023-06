USL a Ginevra, la Conferenza Internazionale del Lavoro accende i fari sulla sicurezza

Da ieri il Segretario della Federazione Commercio e Servizi di USL Marco Santolini si trova a Ginevra per prendere parte alla 111° sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro. Un appuntamento importante che vede le delegazioni di 187 Stati membri dell’Organizzazione impegnati nella revisione e nell’aggiornamento delle normative a tu- tela della sicurezza del lavoro. Sono del resto inaccettabili gli incidenti con morti e feriti che ogni giorno nel mondo si ve- rificano sul luogo di lavoro. Per non parlare dell’odiosa piaga del lavoro minorile, della discriminazione tra lavoratori sulla base del genere e delle molestie sessuali che lavoratrici e lavoratori subiscono mentre sono al lavoro. Altro punto fondamentale è quello della protezione della maternità, tema molto attuale anche qui a San Marino dove tanto potrebbe essere fatto con aiuti a sostegno delle fa- miglie mirati a invertire il trend negativo delle nascite. Ne abbiamo parlato più e più volte suggerendo al Governo di partire con l’innalzamento degli assegni familiari. E’ anche per tenere alta l’attenzione su questi temi che ogni anno USL partecipa ai lavori di ILO e degli altri organismi internazionali con cui è impegnata nella lotta per aumentare i diritti dei lavoratori e garantire loro un futuro sempre migliore.

Cs - Unione Sammarinese Lavoratori

