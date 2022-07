USL: aggiornamenti assegni familiari per frontalieri

Pur condividendo la volontà del Governo di tutelare i residenti a San Marino con rapporto di lavoro in Italia, ci spiace, di fronte ad una tematica così delicata, non essere stati coinvolti per il relativo confronto visto la deroga inserita nell’art.1 del D.L. n. 102-2022 dello scorso giovedì, ovvero che al lavoratore frontaliere (residente in Italia con rapporto di lavoro a San Marino) a partire dal 1° agosto 2022 verrà revocato l’assegno familiare per i figli con età inferiore ai 21 anni! Per questo, chiedendo fin da ora all’ISS più tempo visti gli adempimenti burocratici italiani per la domanda di assegno e in attesa di un confronto in merito, siamo ad informare tutti i lavoratori frontalieri di effettuare la richiesta degli assegni familiari in Italia entro il 31 luglio 2022 al fine di non dover perdere la continuità dell’erogazione dell’assegno. Come USL restiamo a disposizione dei lavoratori per informazioni.

c.s. Usl

