USL al fianco del gruppo genitori sammarinesi che manifestano oggi per la sicurezza dei minori

USL sostiene con forza la manifestazione del gruppo Genitori Sammarinesi preoccupati per la sicurezza dei minori qui in Repubblica.
È chiaro che la responsabilità di un crimine odioso come la pedofilia ricade su chi lo ha commesso ma è altrettanto chiaro che una comunità deve dotarsi di ogni strumento possibile per proteggere i suoi bambini.
Occorre molto rigore e soprattutto la consapevolezza che la pedofilia è una piaga da combattere ancora prima che si palesi. Massimo sostegno dunque alla manifestazione, affinché l’attenzione resti alta e si prendano tutti quei provvedimenti utili ad azzerare ogni tipo di rischio grazie a controlli via via più rigorosi.
Saremo sempre al fianco di chi necessita di essere tutelato e soprattutto resteremo vigili.
Comunicato stampa
Unione Sammarinese Lavoratori (USL)