TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:55 A14: camion si ribalta vicino al casello di Rimini sud 12:45 3 settembre di festeggiamenti anche serali: tradizione, tombola e musica 10:45 Lisbona, deraglia la funicolare di Gloria: almeno 16 morti e 20 feriti 09:55 Violenza su minori, Genitori Sammarinesi in Piazza della Libertà: oggi la manifestazione 08:04 Avviata ufficialmente la raccolta firme per il riconoscimento della Fibromialgia a San Marino 07:47 Us Open: Sinner batte Musetti e vola in semifinale. Successo in tre set 07:27 Tombola del 3 settembre: ecco i vincitori
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

USL al fianco del gruppo genitori sammarinesi che manifestano oggi per la sicurezza dei minori

4 set 2025
USL al fianco del gruppo genitori sammarinesi che manifestano oggi per la sicurezza dei minori

USL sostiene con forza la manifestazione del gruppo Genitori Sammarinesi preoccupati per la sicurezza dei minori qui in Repubblica.
È chiaro che la responsabilità di un crimine odioso come la pedofilia ricade su chi lo ha commesso ma è altrettanto chiaro che una comunità deve dotarsi di ogni strumento possibile per proteggere i suoi bambini.
Occorre molto rigore e soprattutto la consapevolezza che la pedofilia è una piaga da combattere ancora prima che si palesi. Massimo sostegno dunque alla manifestazione, affinché l’attenzione resti alta e si prendano tutti quei provvedimenti utili ad azzerare ogni tipo di rischio grazie a controlli via via più rigorosi.
Saremo sempre al fianco di chi necessita di essere tutelato e soprattutto resteremo vigili.

Comunicato stampa
Unione Sammarinese Lavoratori (USL)





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa