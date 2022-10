USL al XVIII Congresso UIL: “Mantenere alta l’attenzione sui diritti dei lavoratori”

Un sindacato ha il dovere di dare risposte e soluzioni che impongono di ampliare lo sguardo e fare rete. Per questa ragione da giovedì a sabato il Segretario Generale di USL è a Bologna e prende parte ai lavori del XVIII Congresso Nazionale di UIL. Visto l’ottimo rapporto tra il Segretario di USL Francesca Busignani e il Segretario di UIL, Pierpaolo Bombardieri, nel corso della prima parte dell’assise congressuale si è già tenuto un incontro tra i due. Il che dà la misura della proficua collaborazione che si intende portare avanti proprio nell’ottica di riuscire a garantire tutele sempre crescenti alle Persone e ai Lavoratori. Un appuntamento denso di peso specifico dunque, che offre l’occasione di toccare con mano dove è puntato l’occhio dei colleghi italiani chiamati a tutelare i lavoratori in un momento certo non facile mentre lo scenario si fa più largo e complesso. Su lavoratori e famiglie pesa infatti la cagionevole salute dell’economia internazionale, l’incertezza degli scenari globali dovuta alla guerra, il macigno del carovita. Tutte problematiche cruciali alle quali purtroppo deve aggiungersi la tragedia silenzio- sa delle morti sul lavoro. Tema su cui i fari di Uil sono costantemente accesi. A livello globale ci troviamo in un momento storico di profonda transizione per l’economia mondiale e con un nuovo ciclo che sta mettendo a dura prova il sistema finanziario alle prese con gli effetti di inflazione e crisi energetica. Un contesto certo difficile da gestire ma dove con maggiore forza di sempre occorre agire affinché non si perdano diritti fondamentali come quello della sicurezza sul lavoro.

Cs - USL

