Usl: Antonella Marani alla guida della Federazione Pensionati

La mattina del 15 settembre si è svolto il III Congresso della Federazione Pensionati USL che si è concluso con la nomina di un nuovo Direttivo e con il passaggio di testimone tra il Segretario uscente Luigi Maria Belisardi, che continuerà ad avere un ruolo attivo all’interno del Direttivo della Federazione, e il nuovo Segretario, Antonella Marani. Si è trattato di un evento denso di peso specifico al quale ha preso parte con un indirizzo di saluto anche il Segretario di Stato per la Sanità Massimo Andrea Ugolini, che si è detto disponibile ad un confronto serio ed approfondito su tutte le tematiche oggetto del Congresso. A entrare nel vivo dell’attività della Federazione Pensionati USL è stato colui che l’ha guidata negli ultimi anni, Luigi Maria Belisardi, il cui appassionato impegno l’ha portata a crescere in termini di iscritti, facendola contestualmente diventare un punto di riferimento irrinunciabile per la comunità. “ “Sono orgoglioso del lavoro fatto in questi anni – ha detto – la nostra voce è risuonata spesso nelle sedi istituzionali, dove abbiamo portato le istanze di chi altrimenti sarebbe rimasto inascoltato. Tanti i temi seguiti da vicino dalla Federazione che da lungo tempo si batte perché le pensioni non rimangano al palo ma vengano rivalutate al pari degli stipendi. A fare maggiormente le spese dell’impennata dell’inflazione e delle successive speculazioni sono stati proprio gli anziani, specie coloro che vivono soli e non possono contare su nessuno. E così c’è chi rinuncia a comperare cibo di qualità e a prendersi cura di sé con impatti devastanti anche sulla Sanità. Tali rinunce vengono compiute pur di riuscire a pagare l’affitto perché con i rincari degli ultimi anni sono arrivate anche parecchie lettere di sfratto. Non è possibile che ad oggi il problema non abbia trovato soluzioni concrete ma si stia anzi acuendo facendo aumentare lo stato di agitazione di chi più di un tot non riesce a pagare. Sul fronte anziani è innegabile che qualcosa si sia provato a fare, si pensi allo studio del co-housing che crediamo significhi un’opportunità in più per chi oggi è vittima della solitudine che purtroppo colpisce sempre più duramente le persone fragili. La Federazione Pensionati USL vorrebbe essere un antidoto proprio all’isolamento degli anziani.

È per questo motivo che presso la nuova sede abbiamo allestito una piccola biblioteca che tutta la collettività, rispondendo ad un nostro appello, ha contribuito ad arricchire e che è a disposizione non solo di chi lavora in USL ma di tutti. Per non parlare delle tante gite che organizziamo e che si trasformano in altrettanti momenti gioiosi. Il lavoro da fare è ancora molto e lo farò assieme alla nuova squadra come membro del Direttivo”. Tanti gli interventi dei delegati che hanno arricchito il dibattito e particolarmente toccante è stata la testimonianza di uno di loro che, pur affetto da Parkinson, ha parlato con lucidità e potenza rara, focalizzandosi principalmente sull’isolamento degli anziani, risorsa che invece non dovrebbe mai essere lasciata indietro perché, come ha giustamente fatto notare un altro delegato: “si tratta di 11mila persone il cui lavoro e valore da solo potrebbe valere una finanziaria”. “Il giovane – ha sottolineato – corre veloce ma l’anziano conosce la strada”. “Il co-housing – ha proseguito – è una grande opportunità e a San Marino la vera sfida non è fare tutto da zero ma mettere in rete ciò che esiste e integrare ciò che manca”. “Un obiettivo comune da perseguire assieme – ha affermato Antonella Marani, eletta alla guida della Federazione dal nuovo Direttivo – sono lieta che i colleghi delle altre Federazioni Pensionati abbiano portato il loro saluto ponendo l’accento sulla necessità di fare le cose assieme. Da tempo penso che quella sia la strada giusta e sono davvero contenta che il mio mandato cominci così”. Il Segretario Generale di USL Francesca Busignani ha ringraziato Belisardi per tutto il lavoro fatto e per quanto ancora farà per far progredire la Federazione, esprimendo piena fiducia nei confronti di Antonella Marani, che da anni e anni apporta un contributo prezioso e che rappresenta un indubbio valore aggiunto per la squadra USL.

C.s. - Unione Sammarinese Lavoratori







