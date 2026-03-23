USL: Apertura/Inizio servizio dichiarazione redditi

Da domani 24 marzo sarà possibile prenotare l’appuntamento per il servizio di supporto per la compilazione della dichiarazione dei redditi e Dapef che inizierà giovedì 2 aprile e proseguirà fino al 13 luglio 2026.



Gli utenti potranno avvalersi della consulenza e della professionalità del nostro personale, che si occuperà del ritiro e dell’elaborazione immediata della dichiarazione che, in caso di documentazione completa, verrà pertanto riconsegnata sul momento.



Negli ultimi anni USL ha riscontrato apprezzamento da parte dei propri utenti per questa modalità che dà la possibilità di conoscere subito l’importo dell’eventuale rimborso o conguagli e di confrontarsi direttamente con l’operatore per chiarire eventuali dubbi.



Il servizio si svolgerà esclusivamente su appuntamento.

Invitiamo pertanto a prenotare sul sito www.usl.sm o telefonando allo 0549/907031 o al 3668451376.



Gli orari per il servizio sono:

dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 18:00,

venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:30,

sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00 (dall’11/04/26 al 27/06/26).



Ricordiamo di presentarsi con un documento di identità in corso di validità, carta d’identità o patente di guida, e la necessaria documentazione per la redazione della dichiarazione.

C.s. USL







