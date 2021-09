Usl: "Attivo il servizio ISEE 2021"

Si informa che a partire dal mese di settembre è attivo il servizio di raccolta documenti per il calcolo dell’ISEE per gli studenti universitari residenti a San Marino ed iscritti ad una delle seguenti Università con le quali USL ha la convenzione:

- Università di Bologna (e sue sedi distaccate);

- Università di Modena e Reggio Emilia;

- Università di Parma.

Il servizio sarà attivo fino a venerdì 15 ottobre 2021.

Per informazioni e appuntamento è possibile rivolgersi allo 0549/907031 dalle ore 09:00 alle ore 13:00, oppure scrivendo all’indirizzo e.mail infoservizi@usl.sm.