USL avvia i primi incontri con i Segretari di Stato

Archiviate le elezioni e concluse le consultazioni che hanno portato alla nuova formazione di Governo, è tempo per l’Unione Sammarinese del Lavoratori di avviare un ciclo di incontri con tutti i membri del nuovo Esecutivo al fine di confrontarsi puntualmente sulle tematiche urgenti che interessano il Paese. Il primo incontro si è svolto con il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, con il quale sono state toccate tematiche importanti come la politica estera e, in particolare, i rapporti con l’Italia; dal confronto è scaturito un interessante ragionamento a 360 gradi sulla situazione generale del Paese, consapevoli che le emergenze vanno risolte attraverso una visione di sistema e una concertazione di interventi concreti e sostenibili. A seguire si è svolto l’incontro con il Segretario di Stato Federico Pedini Amati con il quale si è discusso dello sviluppo del settore turistico che, data la bellezza e particolarità del nostro territorio, dovrebbe essere uno dei volani dell’economia anche attraverso misure volte a migliorare le infrastrutture, i servizi e in generale l’attrattività del nostro Paese. Uno scambio di opinioni infine sulla questione di Poste SpA, rispetto alla quale il Segretario ha opportunamente rinviato ad un incontro ufficiale con tutte le parti in causa, per una doverosa discussione approfondita e puntuale. “Come USL abbiamo manifestato la nostra ampia disponibilità al confronto e al dialogo sociale come unici strumenti propedeutici, a nostro avviso, all’assunzione di decisioni consapevoli, responsabili e condivise. Occorre un progetto di sviluppo coordinato e complessivo per il Paese, pur nella consapevolezza che la priorità è ancora rappresentata dalla messa in sicurezza del sistema bancario e finanziario.” afferma il Segretario Generale Giorgia Giacomini. Queste posizioni sono state puntualmente riportate nell’incontro con il Fondo Monetario Internazionale del 27 gennaio, con il quale ci si è soffermati anche sulla riforma previdenziale: tematica che ieri è stata oggetto di discussione nel proficuo primo incontro svoltosi tra il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta e il Segretario alle Finanze Marco Gatti, le parti sociali e datoriali.

Il Segretario Generale USL Giorgia Giacomini