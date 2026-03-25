USL: "Bene l’accoglimento del nostro progetto di monitoraggio e segnalazione di chi viola le regole, ora serve chiarezza sull’operatività"

USL: "Bene l’accoglimento del nostro progetto di monitoraggio e segnalazione di chi viola le regole, ora serve chiarezza sull’operatività".

Dopo aver letto il comunicato pubblicato in data 19/03/2026, desideriamo fare un plauso alla Segreteria di Stato per la Giustizia e alla Segreteria di Stato per Il Lavoro, per aver accolto favorevolmente il nostro progetto di monitoraggio e segnalazione per quelle attività fraudolente che violano le regole predisposte dai Contratti Collettivi Nazionali e dalla Legge n 7 del 61. È per noi un vanto sapere che dopo oltre un anno di segnalazioni telefoniche, colloqui presso l’Ufficio Contributi, sempre disponibilissimo, e incontri Istituzionali presso la Segreteria di Stato per il Lavoro, si sia proceduto a varare un protocollo che permetta ai Sindacati di poter segnalare più agilmente e senza esporre i lavoratori, quelle aziende che praticano attività indebite fra cui: - Non rispettare le retribuzioni previste dai Contratti Collettivi di Riferimento - Abbassare il Monte ore lavorato dei lavoratori senza che questi abbiano fatto ferie o si siano assentati con permessi retribuiti o meno - Non pagare correttamente le maggiorazioni come straordinari, lavoro domenicale o festività. Ulteriore plauso per la decisione di rendere ancora più agile la comunicazione tra uffici preposti alla sorveglianza e ispezione come l’Ufficio Contributi e l’ULPA. Dobbiamo però anche segnalare, come già richiesto e anticipato in una lettera, che non ci sono ancora chiari alcuni punti del protocollo, in particolare non ci è chiara la sua messa a terra. Non sono chiare né le modalità di segnalazione, né chi sia il referente di tali pratiche. Nel protocollo inoltre c’è scritto che saranno dati riscontri sulle segnalazioni entro 30 giorni ma non è chiaro se tali riscontri riguardino la presa in carico della segnalazione oppure l’esito dell’ispezione fatta su segnalazione. Quindi, ottimo lavoro fatto, ma ci sarebbe qualche dettaglio da modificare e ci siamo inoltre resi disponibili a collaborare sulle attività di interscambio, specialmente per quanto riguarda il tema dei Contratti Collettivi Nazionali visto che, in un ambito tecnico e in costante aggiornamento come quello delle voci in buste paga, degli inquadramenti e delle novità derivanti dai rinnovi dei Contratti Collettivi, può essere utile promuovere una collaborazione tra uffici competenti e Organizzazioni Sindacali, così da favorire una lettura sempre aggiornata e condivisa dei CCNL, della normativa e degli aspetti retributivi. L’auspicio è che questo progetto, di indubbio valore, possa continuare a evolversi concretamente, in un’ottica di interscambio relazionale, al fine di rafforzare progressivamente la propria efficacia e capacità di risposta. Sarebbe un vero peccato se, al pari di altri progetti sbandierati e mai partiti davvero, non diventasse realmente operativo. In coerenza con quanto già espresso nei vari incontri e contatti avuti sin dal 2025, rinnoviamo la disponibilità di USL a offrire un contributo collaborativo volto a migliorare, semplificare e rendere ancora più efficienti i processi coinvolti.



c.s. Unione Sammarinese Lavoratori



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