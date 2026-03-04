Usl: campagna informativa sulla dichiarazione dei redditi dell'anno fiscale 2025

In vista della prossima dichiarazione dei redditi sammarinese, lo staff USL è già impegnato in una campagna informativa per ricordare a tutti gli utenti quali sono gli obblighi ed eventuali benefici che le persone fisiche hanno con la presentazione del modello IGR-L. Da una parte, è importante evidenziare che la prossima dichiarazione dei redditi per l’anno fiscale 2025 seguirà ancora le disposizioni normative pre-Riforma, quindi la documentazione richiesta rimane sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente ed è possibile scaricarla dal sito www.usl.sm. Tutti coloro che non hanno aderito al circuito Smac in busta paga nell’anno fiscale 2025, ma hanno comunque effettuato delle spese in territorio con la Smac, potranno vedersi riconosciuto un credito IGR presentando il modello IGR-L. Invece fra le novità introdotte dalla Riforma Fiscale 2026, c’è la possibilità di aderire parzialmente alla detrazione Smac in busta paga. In questo caso, chi transerà di più rispetto a quanto ipotizzato e comunicato al datore di lavoro, già in sede di IGR-G si vedrà riconosciuto un credito che verrà versato su Smac entro ottobre 2027. Inoltre la Legge numero 64 del 2025 relativa agli interventi straordinari per emergenza casa ha introdotto come novità il concetto di canone calmierato, anche se sicuramente va ritarata in alcuni meccanismi, che hanno portato un rialzo su alcuni di essi. La norma ha previsto una formula di calcolo che prende in considerazione i vani utili di un immobile ad uso civile abitazione che il locatore decide di affittare moltiplicandoli per dei coefficienti. Nel caso in cui il canone di locazione annuo pattuito contrattualmente tra le parti sia inferiore al canone calmierato, allora in sede di dichiarazione dei redditi le tasse verranno pagate sul 20% del reddito da affitto, altrimenti resterà al 60% come in precedenza. Solo nel caso in cui il locatario sia una persona con residenza atipica, allora il reddito da affitto verrà tassato per intero senza alcun genere di abbattimento. “Per inciso – afferma il Segretario Generale di USL Francesca Busignani – suddetta Legge, apprezzabile per i passi avanti compiuti in materia di sostegno a chi acquista la prima casa, ha generato però effetti, in alcuni casi, ‘distorsivi’ in materia di affitti. I canoni cosiddetti calmierati si sono rivelati, per diverse fasce, in realtà più alti di quelli reali e hanno offerto lo spunto ai locatori per aumentarli. Paradossalmente, dunque, chi ha alzato l’affitto si è ritrovato con un doppio guadagno, andando di fatto a risparmiare anche in termini di tassazione e questo a discapito e dei locatari e dello Stato stesso. La richiesta già presentata nelle Sedi opportune è quella di rivedere le tabelle con urgenza”. Lo staff fiscale di USL è a disposizione per qualsiasi chiarimento e adempimento. Per appuntamento chiamare lo 0549/907031 o il 3668451376.

C.s. - USL

