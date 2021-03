Usl: chiesta la ratifica della Convenzione sulle molestie nel mondo del lavoro

Il 21 giugno 2019, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ha adottato la Convenzione n. 190 sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro e la relativa Raccomandazione n. 206 e Unione Sammarinese dei Lavoratori, ha recentemente chiesto alla Segreteria al Lavoro di procedere alla ratifica della Convenzione 190/2019 dell’OIL. Per la prima volta, si riconosce che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro rappresentano una violazione dei diritti umani, sono inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso, la giustizia sociale e rappresentano una minaccia alle pari opportunità Unione Sammarinese dei Lavoratori, ha chiesto alla Segreteria al Lavoro di procedere alla ratifica della Convenzione 190/2019 dell’OIL, inoltre ha deciso di impegnarsi ancora più concretamente proponendo e promuovendo la sottoscrizione fra OO.SS. e rappresentanti dei Datori di Lavoro privati e pubblici di un Protocollo d’Intesa per dichiarare “tolleranza zero” sulle molestie o violenze nel mondo del lavoro. Con questo protocollo, verrà sancito un impegno ulteriore per contrastare la violenza di genere nel territorio Sammarinese creando tra tutti i soggetti firmatari una concreta collaborazione per definire programmi e processi di contrasto al fenomeno.

