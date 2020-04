Usl: "Conserviamo il gusto per la vita: uniti supereremo questo momento"

Carissimi amici e amiche della Federazione Pensionati USL, tornare con la memoria al passato è spontaneo alla nostra età e quanto sta accadendo oggi, ci aiuta a fare una valutazione serena ed oggettiva di eventi e situazioni incontrate lungo il cammino della nostra vita. Purtroppo oggi l’emergenza sanitaria mette a dura prova la nostra resistenza psicofisica ma l'esperienza e la memoria del tempo passato, ci ha insegnato che le difficoltà, contribuiscono alla maturazione delle persone, temprandone il carattere. Non solo, noi pensionati siamo i custodi della memoria collettiva e perciò interpreti privilegiati di quell'insieme di ideali e di valori comuni che reggono e guidano la convivenza sociale, valori quali la solidarietà fra generazioni, lo spendersi per chi ha bisogno di aiuto, perché ogni persona è bisognosa dell'altra e ognuna si arricchisce dei valori e del prestigio di tutti. Facciamo in modo che la triste esperienza del Coronavirus, che passerà come tutte le altre epidemie, ci renda più aperti al prossimo e più rispettosi dell'ambiente. Siamo degli animali sociali che non possono fare a meno degli altri, soprattutto in questa fase della nostra vita. Il nostro futuro è davanti a noi, ad offrirci nuove sfide, soprattutto in questa momento. Per questo non dobbiamo rinunciare ai nostri sogni e progetti futuri, a qualsiasi età. Non dobbiamo “vivere alla giornata”, ma viviamo la giornata con i nostri ricordi, continuando a coltivare le relazioni, gli affetti anche semplicemente telefonando ai nostri figli, nipoti, amici, vicini, curiamo anche stando a casa se possibile i nostri interessi e passioni, accompagnati dal desiderio del domani, pensando a cosa faremo “di bello” nei giorni e nei mesi dopo il Coronavirus. Anche noi della Federazione Pensionati USL, continuiamo a fare la nostra parte con lo stesso senso di responsabilità e la tempra che ci ha fatto guadagnare la vostra fiducia, continuando a rispettare le regole per aiutare tutti quelli che, in prima linea, combattono contro questa terribile pandemia e rimanendo sempre attenti ai vostri bisogni. La nostra attenzione non mancherà anche in questo momento pieno di incertezze e criticità e vi esprimiamo tutta la nostra vicinanza e affetto. Gli uffici sono chiusi come prescritto dalle normative, ma se avete bisogno di noi rivolgetevi alla segreteria USL (Info 0549-907031 /info@usl.sm)

Conserviamo il gusto per la vita,

perché è bello potersi spendere per la causa di tutti.

Vi abbracciamo tutte e tutti.

Solo rimanendo uniti supereremo questo momento.

c.s. Gruppo di Coordinamento F.P. USL



