Usl: crescita economica e sfide occupazionali, necessaria formazione continua e maggiore coinvolgimento dei giovani

Guardando al breve periodo, sia nel contesto sammarinese che in quello della vicina Italia, i dati economici attuali dipingono un quadro positivo. Diversi settori stanno mostrando segnali di crescita forte, con un aumento dell'occupazione che potrebbe sembrare incoraggiante, tuttavia, le previsioni delineano una realtà più complessa; nonostante questo incremento, la domanda di lavoratori qualificati da parte delle imprese potrebbe superare l'offerta. Ci troveremmo, quindi, di fronte a una situazione paradossale: tanto lavoro, ma pochi lavoratori qualificati disponibili per ricoprire quelle posizioni. Questo disallineamento tra domanda e offerta rischia di diventare un freno significativo alla crescita economica, rendendo urgente l'attenzione verso politiche di formazione e riqualificazione professionale. Colmare questo divario diventa essenziale per garantire una crescita e sostenere stipendi e pensioni non tirate al lumicino. Un ulteriore ostacolo, specifico al contesto sammarinese, è rappresentato dalla mancanza di dati statistici dettagliati paragonabili a quelli disponibili in altri Paesi. Questa lacuna informativa è un problema che, alla luce dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, dovremo affrontare il prima possibile. Senza dati adeguati, è difficile pianificare interventi efficaci, soprattutto in ambito occupazionale e formativo. Solo con una maggiore chiarezza sui numeri potremo rispondere in modo appropriato alle esigenze del mercato del lavoro e fare in modo che la crescita economica e culturale si traduca in opportunità reali per tutti. In questo contesto, Francesca Busignani, Segretario Generale di USL, sottolinea l'importanza della formazione continua: "Viviamo in una società dove i cambiamenti sono molto rapidi e le competenze vanno aggiornate più volte nel corso della vita lavorativa. Questo continuo bisogno di formazione e riqualificazione è essenziale. Non possiamo più pensare che una sola formazione iniziale sia sufficiente; occorre abbracciare l'idea di un apprendimento permanente. È indispensabile inoltre coinvolgere i giovani, dobbiamo ascoltarli e comunicargli al contempo quanto siano importanti per il futuro del Paese, quanto sia fondamentale la loro partecipazione. Non è affatto vero che i giovani non hanno voglia di impegnarsi; hanno bisogno di spazio, di fiducia, di essere ascoltati e di essere altamente formati per poter contribuire al meglio alla costruzione del futuro. Inoltre, con l'avvento dell'Intelligenza Artificiale, AI, la necessità di lavoratori ben formati è ancora più pressante. Non solo sono richieste competenze tecniche, ma anche conoscenze trasversali e soft skills come creatività, adattabilità ai cambiamenti e capacità di collaborare. Bisogna valorizzare al meglio il talento dei giovani e più in generale di tutti i lavoratori e retribuirli con salari competitivi che riflettano il valore delle loro competenze e delle loro esperienze, non solo per soddisfare le necessità economiche, ma anche per attrarre e mantenere talenti qualificati. Solo così potremo sperare di crescere culturalmente ed economicamente."

c.s. Unione Sammarinese Lavoratori - USL