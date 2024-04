Usl: da fuori ci vedono come un paradiso per pensionati ma come stanno realmente i nostri pensionati?

In questi giorni il nostro Paese è finito su moltissimi quotidiani italiani che hanno dato risalto alle residenze atipiche riservate a chi è in pensione, definendo San Marino un paradiso per pensionati. L’attrattività è data dalla tassazione sensibilmente più bassa, altri Paesi tra cui il Porto- gallo avevano fatto da apripista, ottenendo il medesimo successo e tuttavia proprio il Portogallo ha annunciato l’abrogazione del regime fiscale speciale per i cosiddetti “re- sidenti non abituali”. In Portogallo i sindacati infatti avevano denunciato la disparità di trattamento rispetto ai pensionati nazionali, ma anche anomalie per cui diversi stati membri europei si vede- vano sottrarre una parte dei propri contribuenti. Anche qui in Repubblica USL ha denunciato spesso questa situazione oltre al fatto che le Residenze Atipiche drogano il mercato immobiliare facendo schizzare i costi degli affitti alle stelle. “Oggi ci troviamo con pensionati molto abbienti che grazie alla residenza sammarinese risparmiano parecchio in termini di tassazione - afferma il Segretario dei Pensionati USL, Luigi Maria Belissardi - ma anche con pensionati sammarinesi che faticano ad arrivare a fine mese e a volte rischiano lo sfratto perché il proprietario di un apparta- mento si rende magari conto di poter chiedere e ottenere un affitto più alto da chi ha una residenza elettiva. Si deve cominciare a ragionare in profondità sul benessere dei nostri pensionati, per- ché dal loro stato sociale, dalla loro salute dipende a ben vedere anche il nostro futuro. È urgente investire sull’autonomia degli anziani, è fondamentale cambiare paradigma mentale”.

cs Unione Sammarinese Lavoratori

