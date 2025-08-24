Usl: dal 25 agosto vi aspettiamo nella nuova sede

USL ha cambiato sede per mettere a disposizione delle sue iscritte e iscritti un ambiente più accogliente e familiare. Una grande casa dunque da abitare tutti assieme, un punto di riferimento per le lavoratrici e i lavoratori. La nuova sede si trova in via XXV Marzo n. 36 (vicino a Guidi calzature) e i nostri uffici saranno aperti al pubblico a partire da lunedì 25 agosto, come sempre con orario continuato, dal lunedì al venerdì, 8.30-18.00. “La nuova sede, con spazi più idonei per i nostri amici iscritti, ma anche per chi lavora in USL, – ha dichiarato l’SG di USL, Francesca Busignani – è una grande soddisfazione per me e anche per tutta la nostra squadra. A quasi diciotto anni dalla nostra nascita, siamo riusciti a dare una sede stabile a USL, che non cambierà più indirizzo. Abbiamo iniziato il trasloco poco prima del 15 agosto, proseguendo con i lavori per tutta la settimana di Ferragosto e da lunedì 25 saremo di nuovo pienamente operativi, con ancora più forza per difendere la dignità del lavoro e delle persone tutte. Costruendo insieme le soluzioni più adatte ad affrontare le sfide dell’oggi e del domani”. È dunque con grande orgoglio che annunciamo l’apertura della nuova sede del Sindacato USL.

