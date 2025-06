USL: dalla conferenza internazionale del lavoro arriva il monito di allineare gli obiettivi economici a quelli sociali

Samantha Santagada, della Federazione Servizi e Commercio USL, ha preso parte alla Conferenza Internazionale del Lavoro. ILO, al Palais de Nations di Ginevra. Presenti all’assise anche Gianluigi Giardinieri, della CDLS e Simona Zonzini, della CSdL, Al centro del confronto il lavoro dignitoso che evidentemente ha bisogno di salari più alti che restino al passo con il costo della vita ma anche di inclusione di chi è fragile o magari ha subito violenze proprio in ambito lavorativo, per non parlare poi di tutte quelle politiche di welfare di cui è ormai chiara la funzione in termini di crescita economica e dunque non soltanto sociale. Per questo motivo si è parlato molto di dialogo sociale di alto livello dove a confrontarsi non sono più soltanto sindacati e datori, ma anche il Governo. Ciò che è emerso con chiarezza durante i lavori della Conferenza Internazionale del Lavoro e dai relativi report, è che il dialogo sociale di alto livello va rafforzato. Ovvio che il dialogo sociale parte necessariamente dal rispetto dei principi e diritti fondamentali del lavoro: la libertà di associazione e l’effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva, in linea con la Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948, n. 87 e la Convenzione sul diritto di organizzazione e contrattazione collettiva, n. 98. Convenzioni purtroppo disattese anche da parte di Paesi che le hanno sottoscritte. Si tratta come si vede di temi di forte attualità anche a San Marino, specie laddove si è parlato della necessità di allineare gli obiettivi economici a quelli sociali. “Con lavoratori che nel giro di pochi anni lamentano di essere finiti in fascia di povertà – afferma Samantha Santagada – diventa improcrastinabile mettere in campo azioni che invertano questa tendenza. È importante che alla Conferenza abbia partecipato il Segretario per il Lavoro Bevitori e che egli abbia avuto modo di confrontarsi con il suo omologo italiano e non solo. Ora la sfida è trasferire nella realtà e mettere a frutto quanto appreso durante i lavori della Conferenza”.

c.s. Unione Sammarinese dei Lavoratori - USL