Usl: dichiarazione dei redditi, ora puoi prenotarti on-line e tramite qrcode!

Ciò che abbiamo di più prezioso è il tempo. Nell’ottica di farne risparmiare a chi fruisce dei nostri servizi, da quest’anno abbiamo messo a punto una piattaforma dove dal sito www.usl.sm è possibile prenotare direttamente on-line il proprio appuntamento. Gli appuntamenti possono essere prenotati anche tramite qr code e per facilitare il tutto siamo presenti sui vari social, compreso Tik-Tok, dove abbiamo pubblicato un simpatico video sulla fruizione del servizio delle dichiarazioni, per comunicare anche alle giovani generazioni, poiché riteniamo importante “essere al passo” coi tempi che evolvono. Partiremo con le dichiarazioni il 20 marzo e andremo avanti fino al 12 giugno. Per i nostri iscritti il servizio è gratuito fino al 15 aprile mentre agli altri è richiesto un contributo. Potrete contare sull’esperienza, sulla disponibilità e sulla massima cordialità dei professionisti di USL. Sul nostro sito www.usl.sm, troverete, oltre al collegamento per le prenotazioni, il riepilogo dei documenti necessari per le pratiche che afferiscono alla dichiarazione dei redditi. USL vi aspetta in sede! Per info telefonare a 0549/907031, al 337/1008368 (solo telefonate), Area fiscale 366/8451376

c.s. Usl