USL: Direttivo Confederale, "La nostra mission è il bene di San Marino, dei suoi lavoratori, dei cittadini tutti".

La scorsa settimana presso la sala ex International, si è riunito il Direttivo di USL. Si è partiti dal focus sul bilancio consuntivo che ha messo in luce, nella seconda parte dell’anno, costi più contenuti in virtù di una gestione attenta anche al risparmio. Il Segretario Generale Francesca Busignani ha fatto il punto sulle attività che hanno caratterizzato la ripar- tenza dopo il covid, fino ad arrivare a parlare del sit-in dello scorso 5 aprile sul Des e dei risultati molto soddisfacenti di cui la manifestazione è stata foriera. Ora l’auspicio è che, ribadendo la nostra non contrarietà a prescindere rispetto al venire avanti di nuovi progetti, ciò che non è riuscito ad entrare dalla porta non rientri dalla finestra. È dunque fondamentale che le forze politiche che ancora parlano di realizzare il DES così come ci è stato presentato, riflettano bene sulla sua strutturazione e non scordino mai che la reale forza dell’economia sammarinese è rappresentata da tutte quelle attività che caratterizzano la Repubblica e l’hanno fatta crescere anche negli anni più duri della pandemia e della crisi. Attività che danno lavoro e dove i lavoratori sono garantiti nei loro diritti nonostante ci siano ancora delle realtà che non rispettano i contratti e per questo è importante riportarle in un alveo di correttezza. Come più volte abbiamo sottolineato: è proprio nei momenti di grande crisi che la guardia sui diritti deve restare alta. Numerosi i tavoli aperti e i risultati portati a casa in termini di contratti rinnovati illustrati dai Segretari di Federazione. Il Segretario Generale Francesca Busignani ha concluso ribadendo il fatto che USL è equidistante da ciascun partito. “Non ci piace chi tenta di strumentalizzare le nostre azioni, resta ben inteso che siamo e saremo sempre disponibili al confronto e al dialogo con chi ha la reale volontà di farlo, indipendentemente dal ruo- lo che ricopre, tenendo ben presente che la giusta mediazione e la corretta convergenza sono gli strumenti principi per la tutela della Repubblica, del suo buon nome e delle persone perbene che la abitano”.

cs Unione Sammarinese Lavoratori

