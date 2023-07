Usl: dopo denuncia medici su criticità Iss. è l'ora dei fatti prima che sistema imploda

Che da troppo tempo innumerevoli problemi affliggono la nostra Sanità, purtroppo non è una novità. Problemi che a ben vedere in buona parte originano anche dalla carenza di medici. Sono stati così gli stessi medici a denunciare in una nota della scorsa settimana, tale mancanza. Il messaggio è arrivato forte e chiaro: per risolvere i problemi che attanagliano il sistema sanitario è vitale, anziché magari parlare di massimi sistemi, ripartire dalla base che è data dalla presenza nei comparti dell’ISS di specialisti, medici di base, guardie mediche oltre al resto del personale sanitario, socio-sanitario e amministrativo. Tutte figure di cui si sente forte la mancanza perché, stando a quanto appunto denunciato dallo stesso ordine, i medici arrivano ma poi alla prima occasione se ne vanno via a causa del divario retributivo con l’Italia e soprattutto per ragioni legate al sistema pensionistico. Siamo d’accordo sulle innovazioni, sicuramente utili in determinati contesti ma che non risolvono il problema delle lunghe liste d’attesa foriere di complicazioni di salute che, se curate tempestivamente si sarebbero risolte nella stragrande maggioranza dei casi “con poco”. I lunghi tempi di attesa stanno assillando tanti cittadini. Da una parte c’è un ospedale che rap- presenta un punto di riferimento importante grazie a operatori sanitari che si fanno in quattro per dare le risposte che la cittadinanza merita, dall’altro sempre più persone si sentono abbandonate e sole, rassegnate al fatto che troppo spesso sono costrette a rivolgersi ad una sanità privata. È giunto il tempo di mettersi in ascolto di chi tutti i giorni opera sul campo e profonde ogni energia per mettersi al servizio di chi soffre ed è per questo che USL ritiene fondamentale la veloce condivisione e il confronto serrato che sfoci in soluzioni efficaci e non in fiumi di parole. Resta ben inteso che non solo la situazione dei medici va risolta, poiché dobbiamo avere sempre ben presente che una sanità che funziona è fatta di tante professionalità diverse, che devono essere messe nelle condizioni di interagire fra loro al meglio per eliminare criticità più volte evidenziate. A breve ci sarà un nuovo incontro, questa volta richiesto direttamente dal Segretario per la Sanità, dove auspichiamo, viste anche le dichiarazioni che ha rilasciato alla stampa pienamente con- divisibili, un reale cambio di passo che porti in tempi brevi a sanare diverse situazioni che vanno dall’atto organizzativo, al fabbisogno, alle varie problematiche comprese quelle sollevate dall’Ordine dei Medici.

