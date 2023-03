Usl: “Essere giusti nel proprio tempo”

Oggi 6 marzo si celebra la giornata europea dei Giusti per commemorare coloro che si sono opposti ai crimini contro l'umanità e ai totalitarismi. Ciò suscita, alla luce anche e soprattutto del conflitto ucraino, più di una riflessione. Per vincere il male occorre essere più malvagi dei malvagi? Oppure di fronte al male occorrerebbe cercare invece un’altra strada? Etty Hillesum, la scrittrice ebrea di Amsterdam deportata ad Auschwitz, non aveva dubbi, la sua scrittura è infatti un grande manifesto contro la cultura dell’odio che talvolta alligna tra le stesse vittime. Ha dunque molto da insegnare anche nel nostro tempo dove spesso le medesime azioni vengono da una parte drasticamente condannate e dall’altra addirittura esaltate. “Per resistere al nazismo - scrive Etty Hillesum nel suo celebre diario - e non venirne inghiottiti bisogna perseverare la propria umanità e non replicare i comportamenti dei nazisti. Convinciamoci che ogni atomo di odio cha aggiungiamo al mondo lo rende ancora più inospitale”. Non si può dunque lottare contro l’odio, riproponendo il meccanismo di un nuovo odio. L’auspicio è che sempre più persone si trovino a condividere il bene fermando così il dilagare dell’odio e della guerra che ogni giorno rapisce le vite di tante, troppe persone.

Unione Sammarinese Lavoratori