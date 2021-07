Usl: firmato accordo per la validazione della piattaforma sindacale

19-07-2021: è stato firmato lo scorso venerdì 16/07 da tutte le organizzazioni sindacali e datoriali giuridicamente riconosciute l’accordo sulla convenzione per la validazione dello strumento elettronico denominato “piattaforma sindacale”, ai fini dell’applicazione della Legge 59/2016. “L’Unione Sammarinese dei Lavoratori esprime massima soddisfazione per quello che è un risultato molto importante, frutto di mesi di lavoro e confronto, nei quali ogni parte sociale si è adoperata per giungere all’approvazione di uno strumento funzionale ad una reale certificazione, in un’ottica di massima trasparenza dei dati dei propri iscritti e associati” – afferma il Segretario Generale Giorgia Giacomini. Risultato importante anche perché questa accordo sarà fondamentale in vista delle prossime contrattazioni collettive. L’USL ci tiene a esprime un sentito ringraziamento al Comitato Garante, il quale si è sempre mostrato disponibile e collaborativo al fine di giungere alla sottoscrizione dell’accordo, nonché al CIS.COOP per il prezioso supporto di natura tecnica che ha fornito ogni qual volta abbiamo segnalato delle criticità.