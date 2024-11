Usl: formazione come strumento per la tutela dei diritti dei lavoratori

Negli ultimi anni USL ha investito con determinazione nella formazione continua, ritenendola un elemento cruciale per creare una squadra coesa, più dinamica e capace di rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze e alle richieste dei lavoratori e delle lavoratrici, delle pensionate, dei pensionati e dei giovani. La formazione rappresenta uno dei pilastri fondamentali per il lavoro svolto da USL nella difesa dei diritti, non si tratta solo di un processo di aggiornamento professionale, ma di una strategia mirata ad ampliare competenze, sviluppare consapevolezza e promuovere un cambiamento culturale. Prepararsi adeguatamente è essenziale per affrontare le sfide future, per noi sono altrettanto fondamentali l’umanità e il senso di comunità come valori centrali. Queste qualità diventano basilari se, invece di adeguarsi passivamente a cambiamenti spesso calati dall’alto, si vuole proseguire con determinazione nella difesa dei valori e dei diritti delle persone. Nulla deve essere considerato impossibile, specialmente quando si parla di diritti da proteggere. Una delle abilità più importanti consiste nell’affrontare le trattative senza farsi influenzare da questioni esterne, mantenendo il focus sugli obiettivi e cercando punti di convergenza, poiché un buon negoziato è quello che genera valore per entrambe le parti. Raggiungere questi risultati richiede quindi professionalità, capacità di ascolto e umanità. Troppo spesso i problemi restano irrisolti perché manca chi sappia ascoltare per comprendere realmente le esigenze altrui, anziché voler imporre il proprio punto di vista a prescindere. Consideriamo la formazione non solo come un investimento sui singoli, ma un contributo al rafforzamento dell’intera comunità lavorativa. In un contesto in continua evoluzione, caratterizzato da trasformazioni tecnologiche, normative e sociali, le lavoratrici, i lavoratori e i loro rappresentanti devono essere pronti a fronteggiare sfide complesse. Le persone che si formano diventano a loro volta moltiplicatori di conoscenza, diffondendo consapevolezza e promuovendo buone pratiche nei luoghi di lavoro. La formazione permette di acquisire strumenti pratici e teorici per rispondere alle nuove dinamiche e garan- tire il rispetto dei diritti acquisiti, oltre a promuoverne di nuovi, e poiché è tutto in evoluzione, tutto cambia rapidamente, USL continuerà anche nel 2025, attraverso programmi formativi interni e mirati ai propri quadri, a fare corsi d’aggiornamento, supportando così i lavoratori nel riconoscere eventuali violazioni, rivendicare ciò che spetta loro di diritto e confrontarsi per portare avanti istanze condivise e calate nella realtà. Lo staff di USL rinnova l’invito a chiunque abbia dubbi, difficoltà o semplicemente voglia approfondire la conoscenza dei contratti, a recarsi in sede.

cs Unione Sammarinese Lavoratori - USL