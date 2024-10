USL: Giornata internazionale dedicata al lavoro dignitoso

USL: Giornata internazionale dedicata al lavoro dignitoso.



Ricorre il 7 ottobre la giornata internazionale dedicata al lavoro dignitoso.

Sentiamo sempre giustamente ripetere che il lavoro è un mezzo per essere parte integrante della comunità, ma non sempre è così.

Anche qui a San Marino persistono situazioni di lavoro nero, orari superiori a quelli dichiarati, ferie non godute e diritti contemplati dai Contratti che restano lettera morta alle orecchie di qualche datore di lavoro.

“Se è vero, come è vero – ha detto il Segretario della Federazione Servizi e Commercio Marco Santolini - che il lavoro va inteso anch’esso come espressione di democrazia in quanto consente di sentirsi parte di una comunità, allora quel lavoro deve essere senza ombre, deve essere legale e rispettoso della dignità della persona. Importantissimi per far sì che questo accada, sono i contratti con valenza Erga Omnes e la Contrattazione Collettiva che consente ai diritti di evolversi in termini di stipendi che devono crescere come cresce il costo della vita e normative al passo con i tempi. Altrimenti senza una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro che si svolge e che in ogni caso garantisca la possibilità di mantenere se stessi e la propria famiglia, non è possibile parlare di dignità.

Purtroppo abbiamo dei Contratti che oggettivamente sono più indietro di altri; pensiamo ad esempio alle tabelle retributive del Contratto Commercio e Commercio Turistico o al Contratto Servizi, o ancora al Contratto Bar Alberghi Ristoranti e Mense. È evidente che c’è un problema di potere d’acquisto per i lavoratori di questi settori, soprattutto in riferimento alle paghe orarie dei livelli più bassi”.

“È chiaro quindi che si deve lavorare per portare tutti i Contratti allo stesso potere d’acquisto, afferma il Segretario Generale USL Francesca Busignani, e sicuramente non con una tendenza al ribasso, altro passaggio fondamentale è quello che, una volta firmati i Contratti, ci siano dei controlli incrociati che verificano non solo il lavoro nero, ma che verifichino anche altri aspetti”.

Ben venga quindi la giornata dedicata al lavoro dignitoso, ma bisogna fare in modo che ogni giorno nel quotidiano sia veramente dignitoso per tutti.



Comunicato stampa

Unione Sammarinese Lavoratori – USL

