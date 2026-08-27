USL: giovani pagati meno di 4 euro lordi all’ora in barba ai contratti erga omnes, urgono controlli

In vista del suo V Congresso che avrà luogo presso il Welcome hotel il 23, il 24 e il 25 settembre, USL intende ribadire la propria volontà di agire affinché sia finalmente ampliato il perimetro dei diritti e ogni forma di lavoro abbia le giuste tutele. Ciò nella consapevolezza che, specie nel tempo che viviamo, i modi di lavorare cambiano più in fretta delle parole che li nominano, pensiamo solo a tutti i lavoratori delle piattaforme che spesso sono giovani che devono accontentarsi di lavorare all’interno della cosiddetta economia informale, dove il riconoscimento dei diritti purtroppo latita. Più in generale il Congresso sarà un momento per tornare a fare una vitale riflessione sullo scopo dello sviluppo che non può prescindere dalla formazione delle persone, dal valore del loro lavoro, dalla dignità dell’occupazione. Il grande rischio che la IA spazzi via posti di lavoro deve essere scongiurato in ogni modo possibile. In primo luogo l’IA avrà un impatto maggiore sulle cosiddette professioni cognitive ma al contrario di ciò che si potrebbe pensare, saranno richieste competenze ancora maggiori e soprattutto avranno un peso le cosiddette soft skills ovvero la creatività, la capacità di risolvere i problemi, la responsabilità, il senso del dovere. È per questa ragione che USL continuerà a sostenere corsi di specializzazione propedeutici proprio a elevare la qualità del lavoro, si pensi ad esempio alla collaborazione con l’Università di San Marino. Non c’è politica economica in uno Stato che in primis non tuteli il proprio capitale umano. Quella è l’unica strada possibile per chi voglia crescere, spiace allora aver visto anche quest’anno buste paga ridicole per studenti che si sono impegnati e hanno lavorato durante la pausa estiva. La speranza è che si tratti di poche eccezioni perché non è accettabile un importo orario di nemmeno 4 euro lordi. Esistono i contratti Erga Omnes che tutti sono tenuti a rispettare e per esempio nel Contratto Bar Alberghi, Ristoranti e Mense è stato stabilito, in accordo anche con le associazioni datoriali e con l’obiettivo di rendere più attrattivo il settore nei confronti dei giovani, che eventuali decurtazioni di stipendio, non consentite per la categoria 1/B, non possano superare il 10%. Va poi considerato che assumere uno studente durante il periodo estivo significa fruire degli incentivi, ovvero sgravi contributivi nella misura del 70%. Non possiamo proprio permetterci di umiliare il lavoro dei più giovani. Noi vigileremo affinché questo non accada più. Per chi volesse controllare la busta paga, lo staff di USL è come sempre a disposizione presso la propria sede.

C.s. USL







