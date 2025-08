Usl: "Gli interventi a sostegno della famiglia includano anche i centri estivi"

Il 26 giugno scorso il Segretario con delega alla Famiglia ha presentato alle OOSS la bozza di un Progetto di Legge pensato anche per invertire il trend della denatalità. Una politica lungimirante che dati e numeri alla mano, non può che tentare di correre ai ripari con l’obiettivo di dare un futuro al Paese che ovviamente non può averlo se i bambini non nascono più. In quell’occasione USL ha rivolto un plauso al Segretario Canti per essersi impegnato nel cercare di dare seguito a quanto scritto nero su bianco sul Programma di Governo. Tanti i punti portati all’attenzione delle OOSS che aumentano le tutele e rispondono ai bisogni reali dei lavoratori come, solo per fare un esempio, la possibilità anche per i lavoratori sammarinesi o residenti, di assistere i propri cari pur se fuori territorio. Abbiamo poi sentito lo stesso Segretario affermare che intende portare il progetto in prima lettura al più presto perché divenga legge entro la fine dell’anno. Vista l’imminente pausa estiva, auspichiamo quindi che il confronto prosegua al più presto e che non si sia esaurito durante la presentazione della bozza. Si deve riprendere il filo dei discorsi sulla famiglia e passare velocemente dalle parole ai fatti. Le famiglie con figli ‘soffrono’ di stipendi che stanno diventando poveri a causa della continua perdita di potere d’acquisto e denunciano di non riuscire più ad arrivare alla fine del mese. Durante il periodo estivo a drenare risorse, con le scuole chiuse, sono stati anche i centri estivi i cui costi per le famiglie stanno diventando proibitivi. Nel programma di Governo era stato giustamente scritto che si sarebbero fatti degli interventi anche in questo campo per aiutare chi ne ha realmente bisogno. Vista la disponibilità del Segretario Canti e l’apertura fatta durante il primo incontro, confidiamo che nessuna istanza resti indietro e chiediamo di poter proseguire il confronto il prima possibile.

