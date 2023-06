Usl: il 30 giugno è il termine ultimo per presentare la dichiarazione dei redditi

Il 30 giugno è il termine ultimo fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Chi dunque non lo avesse fatto deve affrettarsi a prenotare online sul nostro sito www.usl.sm oppure telefonando al numero 0549/907031. Tantissime le persone che, come negli anni scorsi, hanno usufruito dei servizi di USL che terminate le dichiarazioni rimarranno a disposizione per le prossime scadenze. Per restare informati e non rischiare di lasciare indietro qualche adempimento, l’invito è di consultare con costanza il nostro sito e le pagine social.

c.s. Usl