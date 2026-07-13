USL: il diritto alla casa è dignità, sicurezza e futuro per le persone

USL: il diritto alla casa è dignità, sicurezza e futuro per le persone.

Il 15 luglio alle ore 10, presso la Sala Conferenze USL, si terrà l’incontro dal titolo “Caro affitti, acquisto case prezzi alle stelle: temi non disgiunti dalle politiche familiari”. Un appuntamento per tenere accesi i fari sull’emergenza casa, tema sempre più centrale e strettamente legato anche alla natalità. Mettere su famiglia significa, prima di tutto, poter contare su un luogo in cui vivere con serenità: quel “nido” evocato da Pascoli, scelto da Luigi Maria Belisardi, Segretario della Federazione Pensionati USL, come titolo dell’opera realizzata per l’evento. A confrontarsi sul tema saranno il Segretario Generale USL Francesca Busignani, il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci, S.E. Mons. Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino-Montefeltro, il Capogruppo di Rete Emanuele Santi e il Direttore del Dipartimento Turismo Filippo Francini. La cosiddetta “Legge emergenza casa” ha rappresentato un primo passo, soprattutto per i giovani intenzionati ad acquistare un’abitazione. Resta però aperto il fronte degli affitti, dove servono nuove risposte. Per questo c’è attesa di conoscere, dalla viva voce del Segretario Ciacci, quali ulteriori azioni si intendano mettere in campo, anche valorizzando soluzioni innovative come il co-housing. Non a caso USL ha partecipato con interesse alla trasferta organizzata dalla Segreteria di Stato per il Territorio, che ha consentito di conoscere da vicino alcune esperienze già avviate nella vicina Italia, dove di recente si sta sperimentando anche la formula che vede giovani studenti ospitati in case di riposo a cui non viene chiesto l’affitto, ma di mettere a disposizione il proprio tempo. Sul versante dell’edilizia sociale, con la Segreteria di Stato per il Turismo, in relazione alla delega alla Cooperazione, si è sviluppato in questi anni un confronto costante e concreto. Al Segretario di Stato Federico Pedini Amati va riconosciuta l’attenzione dimostrata su case popolari, assegnazioni e verifica dei requisiti. La questione resta però aperta: servono più alloggi disponibili, canoni proporzionati alla situazione economica delle famiglie e un percorso che rafforzi, senza restringerne l’accesso, il diritto alla casa per chi ne ha davvero bisogno. Contrastare la denatalità, dunque, significa anche affrontare il problema abitativo. Ma la casa non riguarda solo giovani coppie e famiglie: coinvolge anche anziani soli e persone single che, con pensioni o redditi modesti, faticano ad arrivare alla fine del mese.

Di quanto possa incidere sulla vita delle persone la mancanza di una dimora stabile, sicura e dignitosa, parleremo con S.E. Mons. Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino-Montefeltro. La sua esperienza pastorale, maturata anche nel dialogo con i giovani, nella formazione educativa e nell’ascolto delle fragilità, offre uno sguardo prezioso su un tema che non riguarda solo l’abitare, ma la dignità stessa della persona e la possibilità di costruire relazioni, famiglia e comunità. “San Marino ha spesso saputo trovare, nei momenti più delicati, forme di sostegno per le persone in difficoltà – ha dichiarato il Segretario Generale USL, Francesca Busignani –. Anche sul tema della casa occorre procedere con questo spirito: senza contrapposizioni, con il confronto e con la consapevolezza che il problema esiste e richiede risposte ancora più concrete”.

C.s. - Unione Sammarinese Lavoratori - USL

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