USL: Il mercato del lavoro ha tra le sue leve fondamentali anche la qualità dell’occupazione

“Si è parlato a lungo di un mercato del lavoro tutto sommato in salute - ha detto il Segretario della Federazione Servizi e Commercio di USL Marco Santolini - vista la quasi piena occupazione, ma come USL, siamo profondamente preoccupati per il persistente problema del reperimento di personale nei settori dei bar, degli alberghi e dei ristoranti. La situazione attuale è il risultato di anni di condizioni di lavoro difficili, salari insufficienti e mancanza di stabilità lavorativa. Questi fattori hanno creato un ambiente lavorativo che non è attrattivo per i nuovi lavoratori e che spinge via quelli già impiegati nel settore”.

“Dobbiamo affrontare questo problema con urgenza e determinazione, prosegue il Segretario Federale Marco Santolini, prima di tutto, è fondamentale migliorare le condizioni di lavoro, gli operatori del settore devono ricevere compensi adeguati che riflettano il costo della vita e il valore del loro contributo. Gli orari di lavoro devono essere equi e rispettosi del diritto al riposo e alle ferie non solo sulla carta, evitando l'eccessivo lavoro straordinario o quello in nero.” La formazione e lo sviluppo professionale sono altrettanto cruciali, a tal proposito i Corsi del CFP di Qualifica di “Operatore della Ristorazione” che formano figure professionali sono molto importanti; l’obiettivo di sviluppare professionalità capaci di affrontare il mondo del lavoro con maggiori competenze è fondamentale.

È essenziale anche garantire la sicurezza e la salute sul lavoro modernizzando la norma attuale e attivando più controlli. È indispensabile che i lavoratori siano consapevoli dei loro diritti ed è per questo che le porte di USL sono aperte al Centro Uffici Tavolucci, con orario continuato, dalle 8.30 per dipanare tutti i dubbi e aiutare i lavoratori.

“Attraverso la contrattazione collettiva, possiamo negoziare migliori condizioni di lavoro anche nell’ambito della sicurezza, salute, contrasto alla violenza, alle discriminazioni e alle molestie, benefici e salari, afferma l’SG Francesca Busignani, fondamentale anche promuovere l'equilibrio tra vita lavorativa e privata è un altro aspetto chiave. Dobbiamo sviluppare politiche lavorative che permettano ai lavoratori di bilanciare meglio le loro responsabilità personali e professionali.

In questo contesto, la collaborazione con i datori di lavoro è fondamentale. Dobbiamo lavorare insieme per sviluppare strategie che siano vantaggiose per entrambe le parti”. In sintesi, per risolvere il problema del reperimento di personale nei bar, alberghi e ristoranti, è essenziale adottare un approccio integrato che migliori le condizioni di lavoro, promuova la formazione e lo sviluppo professionale, garantisca la sicurezza e la salute sul lavoro, riconosca i diritti dei lavoratori, favorisca l'equilibrio vita-lavoro, coinvolga i datori di lavoro e ottenga il sostegno delle politiche pubbliche. Solo così potremo creare un ambiente lavorativo più attraente e sostenibile per questo settore ma non solo.



Comunicato stampa

Unione Sammarinese Lavoratori - USL