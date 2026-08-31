USL: in crescita il numero di dichiarazioni presentate, un grande grazie a chi ci ha dato e ci dà fiducia
Come ogni anno USL ha supportato migliaia di persone con il servizio dedicato alla dichiarazione dei redditi. Sempre più persone si affidano alla professionalità del nostro staff riconoscendogli serietà, preparazione e tanta disponibilità. Essere al servizio della collettività è infatti motivo di grande orgoglio per USL che, anche in questo modo, dimostra la propria vicinanza agli iscritti e non solo. Non si tratta di assolvere a un compito meramente burocratico, ma della capacità di mettersi in ascolto di eventuali problematiche che grazie a quell’ascolto possono trovare delle soluzioni. Disponendo di informazioni dettagliate è possibile verificare la presenza di determinati requisiti per poter eventualmente presentare domande come, per esempio, l’assegno familiare integrativo o le tariffe sociali. Rispetto a queste ultime, lo scorso anno lo staff di USL si è premurato di stilare un elenco di persone, nostre iscritte, in possesso dei requisiti per accedere alla misura delle bollette dimezzate e le ha contattate a ridosso della scadenza per la presentazione dell’istanza. Purtroppo, in questo momento i redditi medio-bassi sono i più colpiti dalla crisi e gli aiuti non sono mai troppi. Fa dunque piacere pensare di essere un punto di riferimento e sentiamo forte la responsabilità di aggiornarci su ogni cambiamento che possa portare dei miglioramenti nella vita delle persone e naturalmente lavorare per essere noi propulsori di tanti di quei miglioramenti. Il nostro grazie va a tutti coloro che ci hanno dato e ci stanno dando fiducia facendoci crescere.
C.s. - Unione Sammarinese Lavoratori
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