USL: in crescita il numero di dichiarazioni presentate, un grande grazie a chi ci ha dato e ci dà fiducia

USL: in crescita il numero di dichiarazioni presentate, un grande grazie a chi ci ha dato e ci dà fiducia.

Come ogni anno USL ha supportato migliaia di persone con il servizio dedicato alla dichiarazione dei redditi. Sempre più persone si affidano alla professionalità del nostro staff riconoscendogli serietà, preparazione e tanta disponibilità. Essere al servizio della collettività è infatti motivo di grande orgoglio per USL che, anche in questo modo, dimostra la propria vicinanza agli iscritti e non solo. Non si tratta di assolvere a un compito meramente burocratico, ma della capacità di mettersi in ascolto di eventuali problematiche che grazie a quell’ascolto possono trovare delle soluzioni. Disponendo di informazioni dettagliate è possibile verificare la presenza di determinati requisiti per poter eventualmente presentare domande come, per esempio, l’assegno familiare integrativo o le tariffe sociali. Rispetto a queste ultime, lo scorso anno lo staff di USL si è premurato di stilare un elenco di persone, nostre iscritte, in possesso dei requisiti per accedere alla misura delle bollette dimezzate e le ha contattate a ridosso della scadenza per la presentazione dell’istanza. Purtroppo, in questo momento i redditi medio-bassi sono i più colpiti dalla crisi e gli aiuti non sono mai troppi. Fa dunque piacere pensare di essere un punto di riferimento e sentiamo forte la responsabilità di aggiornarci su ogni cambiamento che possa portare dei miglioramenti nella vita delle persone e naturalmente lavorare per essere noi propulsori di tanti di quei miglioramenti. Il nostro grazie va a tutti coloro che ci hanno dato e ci stanno dando fiducia facendoci crescere.

C.s. - Unione Sammarinese Lavoratori

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