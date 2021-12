Usl interviene sui rincari delle bollette

Usl interviene sui rincari delle bollette.

A fronte di un richiesta di aumenti avanzata dall’AASS all’Authority per i servizi pubblici ed energia di percentuali superiori per ciascuna fornitura superiore al 40%-precisamente si parla del 40% per il gas,40% per l’acqua ed il 45% per l’energia elettrica- Unione Sammarinese dei Lavoratori ritiene che sia doveroso e necessario un confronto tra tutte le parti coinvolte al fine di affrontare tale tematica nel modo più equilibrato e condiviso. Tali percentuali di rincaro indicate, da noi ritenute eccessive, infatti produrranno inevitabilmente un forte e negativo impatto sui bilanci familiari di tutti i lavoratori e cittadini di questo paese, ed è pertanto necessario trovare tutte le opportune determinazioni ed individuare gli strumenti e soluzioni idonee per calmierare ed attenuare l’impatto sulle famiglie ed i nuclei familiari, già peraltro in forte difficoltà dopo quasi due anni di emergenza sanitaria. Il tema dei rincari non può assolutamente essere recepito o limitarsi ad una mera presa d’atto, soprattutto in relazione ai tanti tavoli di riforma attivati che potrebbero comportare ulteriori sacrifici e mettere ancor più in difficolta i lavoratori, i cittadini ed i loro nuclei familiari. Pertanto chiediamo che il tema dei rincari delle bollette non sia disgiunto da altri tematiche oggetto di confronto e sia il più condiviso possibile con tutte le parti sociali e soprattutto con l’individuazione di soluzioni concertate ed equilibrate.

c.s. USL

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: