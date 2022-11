Usl: "Iss continua a trascurare utenza e lavoratori"

A seguito di un confronto, che siamo riusciti ad ottenere dopo una miriade di lettere inviate senza riscontro, ci è stato garantito dalla Direzione ISS l’avvio di una serie di incontri per risolvere gli annosi problemi da noi segnalati a più riprese. Tuttavia, trascorse due settimane, non è ancora arrivata una scaletta programmatica per tali incontri. La Sanità sammarinese non attraversa un periodo felice: i centri salute sono al collasso, il Casale presenta innumerevoli criticità, nessun reparto ospedaliero ha vita facile. Che cosa c’è alla base di inefficienze, ritardi, malfunzionamento dei servizi? Il cuore pulsante dell’ospedale sono i suoi operatori ed è proprio la mancanza di personale a generare una serie infinita di problemi. Da tempo come USL chiediamo che venga definito il piano organizzativo con l’indicazione precisa del fabbisogno. Per tutta risposta apprendiamo di sporadici bandi che reclutano sanitari, questo senza però un piano chiaro e forse con personale interno ancora da stabilizzare. La Sanità sembra condannata a continuare a navigare a vista, con utenti sempre più sfiduciati e costretti a rivolgersi troppo spesso al privato. Ormai i cittadini non sanno nemmeno più a chi rivolgere le proprie legittime istanze. Non va meglio per i sanitari fino a poco tempo fa chiamati eroi ma poi nei fatti abbandonati spesso a loro stessi. La confusione regna sovrana al punto che anche norme scritte da cui derivano diritti, sono assolutamente disattese. Una di queste riguarda la malattia per covid, sulla carta pagata al 100% ai sanitari che a distanza di molti mesi, se non anni, tuttavia, non si sono visti riconoscere ancora tale diritto. La domanda, dunque, è sempre la stessa: chi guida l’ISS perché non mette mano all’atto organizzativo mettendo così il personale nelle condizioni di operare al meglio? Anche la Segreteria di Stato è stata più volte interpellata sulle diverse questioni riguardanti la Sanità ma purtroppo il suo contributo non si è rivelato rilevante. La manifestazione sul Pianello ha visto moltissima gente rivendicare, tra le altre cose, una Sanità universalistica capace di dare risposte e vicina al cittadino: ad oggi non si riscontrano cambiamenti.

c.s. Federazione Pubblico Impiego USL

