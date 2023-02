USL, la ricorrenza del 5 febbraio ravvivi i sentimenti di libertà e indipendenza

Domenica ricorre il 5 febbraio, giorno di Sant’Agata, compatrona di San Marino. Torna allora alla mente la liberazione dall’occupazione del Cardinale Giulio Alberoni. E’ questa una ricorrenza in cui celebrare i valori della libertà e dell’indipendenza per farli rivivere non soltanto un giorno ma sempre. Affermò del resto Norberto Bobbio, parlando proprio nel nostro Consiglio Grande e Generale che “il destino democratico dell’umanità è destinato a prevalere su tutti i fattori di regressione, di reazione e di sopraffazione”. E’ di sicuro una delle pagine più luminose della nostra storia quella in cui, il 25 ottobre 1739, gli anziani sammarinesi confermarono di fronte agli armigeri del cardinale Alberoni, il proprio giuramento di fedeltà alla Repubblica preferendo al disonore del tradimento, la rovina delle loro case. Una lezione importante, specie in questo momento in cui tutti uniti e animati da senso di responsabilità e solidarietà, dovremo fare ciascuno del proprio meglio per mettere al riparo ancora una volta il futuro del Paese e quello di tutti i suoi cittadini, nessuno escluso.