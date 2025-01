Usl: la sicurezza economica dei dipendenti deve essere priorità per il futuro del Paese

L’Unione Sammarinese dei Lavoratori, USL, rilancia il tema della sicurezza economica dei dipendenti. Sono necessarie politiche che garantiscano stabilità e potere d'acquisto in un contesto socio- economico in evoluzione. Sebbene l'inflazione stia mostrando segni di rallentamento, sottolineiamo che le famiglie, i singol, sono ancora alle prese con le conseguenze delle difficoltà economiche degli ultimi anni. “La sicurezza economica dei dipendenti è un pilastro fondamentale per la stabilità sociale ed economica del nostro Paese, afferma il Segretario Generale USL Francesca Busignani, non possiamo permettere che i lavoratori vedano erosi i loro stipendi, nonostante gli aumenti contrattuali, a causa del costo della vita. È necessario che le Istituzioni e le parti sociali collaborino per garantire condizioni di lavoro dignitose. Pongo l'accento sull'importanza di investire risorse nella sicurezza economica per garantire un futuro prospero alla Repubblica di San Marino. La sicurezza economica è un diritto fondamentale, non possiamo permettere che i lavoratori vivano nell'incertezza del domani, vorrebbe dire non garantire un futuro stabile e prospero per la nostra comunità. È cruciale rafforzare le politiche occupazionali, promuovendo forme di lavoro stabile e contrastando il fenomeno della precarietà in quei settori dove è necessario intervenire, è inoltre essenziale che il Governo si impegni a sostenere i lavoratori anche attraverso incentivi fiscali e misure di sostegno al reddito, non certamente con eventuali tagli che andrebbero a togliere danari, ancorché in forma indiretta, alle persone”. “Abbiamo già siglato in diversi Settori, Contratti Collettivi che prevedono aumenti salariali adeguati e tutele normative, analogamente, in tutti i Settori nei Contratti devono essere previste misure che mirano a proteggere i lavoratori dagli effetti dell'inflazione degli anni scorsi, che abbiano degli aumenti salariali che non facciano sentire a livello remunerativo, i lavoratori di questi comparti individui economicamente parlando, di serie B, afferma il Segretario della Federazione Servizi e Commercio USL, Marco Santolini”. Ribadiamo che la sicurezza economica dei dipendenti non passa però solo dai Contratti, ma deve essere al centro dell'agenda politica del Paese; invitiamo dunque le Istituzioni a collaborare per garantire un futuro stabile per tutti i lavoratori della Repubblica di San Marino ed a non proporre riforme che potrebbero gravare ulteriormente sulle tasche delle persone.

c.s. Unione Sammarinese Lavoratori - USL

