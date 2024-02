USL: Lavoro nero, ci devono essere tutti quegli strumenti di verifica rapida e sanzonatori che facciano capire che San Marino non è terra per chi si approfitta dei dipendenti

USL: Lavoro nero, ci devono essere tutti quegli strumenti di verifica rapida e sanzonatori che facciano capire che San Marino non è terra per chi si approfitta dei dipendenti.

“Anche a San Marino si registrano casi di economia sommersa, - afferma l’SG USL Francesca Busignani - cioè di lavoro nero, quindi di lavoratori subordinati senza assunzione, legalmente completamente invisibili, con conseguenze negative sotto il profilo retributivo e contributivo, per non parlare delle mancate tutele in caso di ben servito da parte del datore; ma anche lavoro grigio, ovvero rapporti apparentemente regolari che hanno però elementi di irregolarità, come ad esempio il numero di ore effettivamente svolte”.

C’è inoltre l’evasione dei contributi e della monofase. Queste illegalità, soprattutto in alcuni settori, sono temi che attenzioniamo da anni e che non smetteremo mai di attenzionare. Si deve agire in modo più deciso, ad esempio ci vogliono strumenti, per riprendere i soldi non versati, molto più celeri.

“L'attività di lotta al fenomeno del lavoro nero e grigio - aggiunge l’SG Busignani - non si combatte soltanto con l'aumento delle ispezioni fattibile con un rafforzamento del personale, bisogna prevedere ad esempio misure di politica attiva per facilitare l’occupazione e l’inserimento lavorativo dei lavoratori più fragili, per evitare, non riuscendo a sbarcare il lunario, che vengano fagocitati dal lavoro irregolare, poiché faticano ad inserirsi in quello regolare. Per tutti i Lavoratori, a San Marino, i Contratti Erga Omnes sono un ottimo risultato, ma laddove non vengono applicati, sono applicati solo in parte o in maniera non conforme, ci devono essere tutti quegli strumenti di verifica rapida e sanzionatori che facciano immediatamente capire che San Marino non è terra per chi si approfitta dei dipendenti.”

Questi datori scorretti, oltre a ledere i diritti e sfruttare i lavoratori, fanno inoltre concorrenza sleale a quelli, la maggior parte, corretti.

Alcuni lavoratori ci hanno riferito che ci sono datori di lavoro che gli hanno detto: “non ti rinnovo il contratto di lavoro, se vuoi ti tengo in nero e ti pago meno; o ancora: a contratto sei a “X” ore le altre le fai, non te le pago e non le recuperi se no quella è la porta, o ancora: lavori per “X” mesi non hai diritto alle ferie e poi succede che non le fanno fare e le caricano ugualmente sulle buste paga dei dipendenti come fatte.

Questo è accaduto prevalentemente nei settori bar alberghi e ristoranti, ma non solo.

È chiaro che invitiamo chi subisse queste richieste a rigettarle e a recarsi in USL, dove troverà assistenza qualificata e dove procederemo a fare le debite segnalazioni tutelando il mal capitato, ma resta il fatto che i lavoratori e le lavoratrici non possono essere lasciati in balia di datori di lavoro truffaldini da parte dello Stato.

Inoltre, siamo a disposizione di tutte quelle lavoratrici, quei lavoratori o di chi si affaccia sul mondo del lavoro, che vogliono avere informazioni sul Contratto di afferenza, diritti e doveri, sul controllo busta paga e su qualsivoglia dubbio abbiano in merito alla propria posizione lavorativa.



Comunicato stampa

Unione Sammarinese Lavoratori

