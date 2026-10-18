USL: mamma e papà soli con figli e stipendi "piccoli", faticano a far fronte ai costi degli affiti saliti alle stelle

Il protrarsi della bella stagione, se da un lato porta con sé le preoccupazioni legate al cambiamento climatico, dall’altro dà modo alle persone di risparmiare i soldi del riscaldamento dopo il salasso estivo dovuto alla necessità di tenere i condizionatori parecchio accesi. Ma la paura di un inverno rigido resta, specie alla luce dell’inarrestabile corsa degli energetici. C’è poi l’assillo della casa perché, nonostante buone misure anche recenti, i costi degli affitti da qualche anno a questa parte sono praticamente raddoppiati e a farne le spese maggiori sono, spesso, le persone sole e le famiglie cosiddette monogenitoriali, che sono ormai tantissime. Mamme o papà con figli e stipendi “piccoli” ai quali il ‘mantenimento’ spesso non basta nemmeno a coprire le spese dell’affitto. Dispiace allora vedere queste persone escluse da benefici che avrebbero potuto dar loro un po’ di ossigeno, come per esempio la misura delle tariffe sociali che scontano le bollette del 50%. Per rientrarvi il reddito pro-capite non deve superare i 9mila euro ma il calcolo tiene conto anche dei redditi esenti, tra i quali soprattutto pesa il mantenimento dei figli; il che fa in modo che moltissime persone che ne avrebbero un gran bisogno, restino escluse. Evidentemente se si vogliono aiutare le famiglie in difficoltà, è una modalità da rivedere come da anni sosteniamo. Più in generale, non è pensabile che per sopravvivere le famiglie debbano contare su eventuali provvidenze, non è accettabile che a parità di consumo, un mese dopo l’altro, il conto delle utenze e non solo, continui ad essere più salato. Così non solo si perde gran parte del potere d’acquisto del proprio stipendio ma si lasciano anche per strada diritti faticosamente conquistati, primo fra tutti quello ad una vita dignitosa. La sera di lunedì 19, presso la Sala Montelupo, è fissato, alle ore 20,30, un incontro sul co-housing organizzato dalla Segreteria per il Territorio, al quale parteciperà l’architetto Luca Rigoni che USL ha già incontrato in occasione della trasferta a Fidenza proprio per toccare con mano questo innovativo modo di abitare. Fa dunque piacere che il tema casa non sia uscito dai radar della politica ma è tempo che, dopo le riflessioni, arrivino provvedimenti concreti che portino in dote abitazioni a prezzi sostenibili per persone che al momento vedono davanti a sé un futuro ancora troppo incerto.



c.s. Unione Sammarinese Lavoratori









