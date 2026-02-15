Usl, novità Smac Card: facciamo chiarezza

Usl, novità Smac Card: facciamo chiarezza.

La Riforma IGR introduce le seguenti novità in materia di Smac card:

- è possibile trasferire la quota in eccesso della Smac tra tutti i soggetti conviventi;

- ai soggetti invalidi, infermi, non autosufficienti, accertati da Autorità Competente, viene riconosciuto il beneficio Smac senza dover transare nulla con la Smac card;

- è cambiato il meccanismo di calcolo per determinare la nuova quota da raggiungere;

- tra le spese da documentare tramite Smac card, il tetto relativo alle spese del carburante è passato da 750€ a 1500€ per tutti;

- nella quota da documentare possono rientrare spese per assicurazioni stipulate a San Marino, RC auto, danni cose e persone, e per bollette della casa di residenza per un importo, in funzione del reddito, fino ad un massimo di 1000 euro complessivi. Per esempio: con un lordo mensile di 1500 euro è possibile far rientrare nella quota da documentare circa 950 euro tra assicurazioni e bollette. Questa quota con un lordo mensile di 2000 euro si abbassa a circa 800 euro mentre con 2500 diventa circa 650 euro. Si precisa che per le spese relative alle utenze, l’AASS si sta attivando per stabilire le modalità con cui dare evidenza su Smac, dell’importo speso. Sarà cura di USL aggiornare gli utenti anche su questo punto.

Ricordiamo che lo staff di USL è a disposizione per consulenze personalizzate e gratuite; si può prendere appuntamento telefonando allo 0549907031 o al 3668451376.

C.s. Usl

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: