Usl: "Positivo il dato sulle nascite, adesso è ora di mettere in campo con urgenza i provvedimenti annunciati"

Usl: "Positivo il dato sulle nascite, adesso è ora di mettere in campo con urgenza i provvedimenti annunciati".

I dati sulla denatalità, positivi finalmente, offrono l’opportunità di una riflessione. Ventuno nascite in più, vanno salutate con un doveroso sebbene cauto ottimismo. È il segno tangibile che il Paese ha ripreso a pensare al futuro, che si va verso una crescita. Come USL, tuttavia, siamo abituati a guardare oltre alla superficie: c’è ancora molto da fare. Siamo certi che il Segretario di Stato con delega alla Famiglia, Stefano Canti, vorrà tornare su questo tema con l’inizio del nuovo anno, ripartendo dalla bozza di Legge già presentata anche alle Organizzazioni Sindacali, che contiene elementi e prospettive di rilievo, purché non venga modificata in negativo, in materia di contrasto alla denatalità e che, per la sua rilevanza sociale, riteniamo meriti di essere ulteriormente approfondita e sviluppata attraverso un percorso di confronto strutturato, continuativo e soprattutto veloce al fine di addivenire alla sua lettura e approvazione in Consiglio. Come USL abbiamo inviato per iscritto delle osservazioni e l’auspicio è che esse vengano accolte, perché in questo ambito una politica dei piccoli passi rischia di incidere in maniera risibile. È poi imperativo domandarsi perché le donne che non lavorano e che hanno messo al mondo un figlio non abbiano diritto alla maternità: è ora che la legge lo preveda. Abbiamo ricevuto tante neo-mamme o mamme in attesa, cui sfortunatamente nulla spetta perché non lavoratrici.

“Se è vero come è vero - ha detto il Segretario Generale di USL Francesca Busignani - che chi mette al mondo un figlio arricchisce la comunità tutta, la neomamma che non ha un lavoro deve poter godere degli stessi diritti della mamma lavoratrice, avendone paradossalmente addirittura più bisogno. Stessa cosa deve valere per gli assegni familiari, a meno che ovviamente non si tratti di persone molto abbienti”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: